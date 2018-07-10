Армию США подготовят к тяжелым боям

Армия США утвердила новые нормативы физподготовки для военнослужащих

Командование армии США усложняет существующие нормативы физподготовки, чтобы "подготовить солдат к тяжелым условиям боя". Как сообщило интернет-издание Military.com, к октябрю 2020 года все военнослужащие, невзирая на пол и возраст, должны пройти шестиступенчатый тест на силу, выносливость, координацию, скорость, ловкость и реакцию.

Новые нормативы будут введены впервые за 38 лет, рассказал генерал-майор ВС США Малькольм Фрост, курирующий программу. По его словам, тестирование "позволит командованию понять, в каком состоянии находятся бойцы".

Все этапы тестирования должны быть выполнены за 50 минут или быстрее, хотя между упражнениями предусмотрен обязательный перерыв. Вначале американский солдат должен выполнить становую тягу со штангой, а затем как можно дальше бросить за голову шар весом более 4,5 кг.

Затем солдаты должны по команде отжиматься, совершить забеги на короткие дистанции и пробежки с тяжелым грузом. Сразу после этого запланирована серия упражнений на пресс, а в конце бойцов ждет забег в 3 км. Отмечается, что между каждым циклом упражнений солдат должен отдыхать две минуты, а перед финальным забегом — пять минут.

"Проходной бал за задание — 60, а максимально возможный — 100. Таким образом, чтобы сдать тест нужно будет набрать более 360 баллов, а рекордным показателем станет 600", — рассказал генерал-майор.

Отмечается, что осенью необходимый спортивный инвентарь будет доставлен в 60 батальонов, а затем в течение года военнослужащие будут тренироваться в тестовом режиме. Общая сумма, которую потратят на спортивное оборудование, составит $30 млн