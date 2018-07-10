Ещё
Армию США подготовят к тяжелым боям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Армия США утвердила новые нормативы физподготовки для военнослужащих 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Reuters
Командование армии США усложняет существующие нормативы физподготовки, чтобы "подготовить солдат к тяжелым условиям боя". Как сообщило интернет-издание Military.com, к октябрю 2020 года все военнослужащие, невзирая на пол и возраст, должны пройти шестиступенчатый тест на силу, выносливость, координацию, скорость, ловкость и реакцию.
Новые нормативы будут введены впервые за 38 лет, рассказал генерал-майор ВС США Малькольм Фрост, курирующий программу. По его словам, тестирование "позволит командованию понять, в каком состоянии находятся бойцы".
Все этапы тестирования должны быть выполнены за 50 минут или быстрее, хотя между упражнениями предусмотрен обязательный перерыв. Вначале американский солдат должен выполнить становую тягу со штангой, а затем как можно дальше бросить за голову шар весом более 4,5 кг.
Затем солдаты должны по команде отжиматься, совершить забеги на короткие дистанции и пробежки с тяжелым грузом. Сразу после этого запланирована серия упражнений на пресс, а в конце бойцов ждет забег в 3 км. Отмечается, что между каждым циклом упражнений солдат должен отдыхать две минуты, а перед финальным забегом — пять минут.
"Проходной бал за задание — 60, а максимально возможный — 100. Таким образом, чтобы сдать тест нужно будет набрать более 360 баллов, а рекордным показателем станет 600", — рассказал генерал-майор.
Отмечается, что осенью необходимый спортивный инвентарь будет доставлен в 60 батальонов, а затем в течение года военнослужащие будут тренироваться в тестовом режиме. Общая сумма, которую потратят на спортивное оборудование, составит $30 млн
ТАСС: последние новости
Первый топливозаправщик Ил-78М-90А начнет летные испытания в августе Фирма Ильюшина планирует освоить печать деталей для Ил-112В на 3D-принтере Более 50 самолетов задействованы в учениях военно-транспортной авиации и ВДВ
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог220
Россия установила космический рекорд206
Российского «Охотника» назвали выдумкой62
США ведут мир к энергетическому кризису38
Немец устроил дебош в центре Петербурга46
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение