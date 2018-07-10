Истребители 6-го поколения получат дальнобойные РЛС

В России разрабатывают радиофотонные радиолокационные станции для истребителей шестого поколения и беспилотников. Они появятся в ближайшие годы.
Как сообщили ТАСС в концерне "Радиотехнические и информационные системы", главное преимущество новых радаров в том, что они позволят строить точное изображение цели, дальше видеть и не перегреваться. В нынешнем году в концерне планируют завершить научно-исследовательскую работу по созданию макета радиофотонного локатора (Х-диапазона).
И уже после этого определят схему построения локатора. Эти радиолокационные станции будут сверхлегкими и малоразмерными. К тому же они станут потреблять меньше энергии. Самолеты и беспилотники оснастят радарами в ближайшие годы.
В концерне добавили, что начинается и выпуск лазеров для таких радаров. В РФ запускают первую в стране технологическую линию по их производству. Пресс-служба "РТИ" приводит слова генерального директора концерна Максима Кузюка, который добавил, что в РТИ участвуют в развивающемся направлении, которое может повысить безопасность России. Компания вложила в производство радиофотонных локаторов порядка 200 миллионов рублей.