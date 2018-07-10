Истребители 6-го поколения получат дальнобойные РЛС

В РФ создадут радиофотонный радар для истребителей шестого поколения

России разрабатывают радиофотонные радиолокационные станции для истребителей шестого поколения и беспилотников. Они появятся в ближайшие годы.

Как сообщили ТАСС в концерне "Радиотехнические и информационные системы", главное преимущество новых радаров в том, что они позволят строить точное изображение цели, дальше видеть и не перегреваться. В нынешнем году в концерне планируют завершить научно-исследовательскую работу по созданию макета радиофотонного локатора (Х-диапазона).

И уже после этого определят схему построения локатора. Эти радиолокационные станции будут сверхлегкими и малоразмерными. К тому же они станут потреблять меньше энергии. Самолеты и беспилотники оснастят радарами в ближайшие годы.