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«Ураган» в Сибири уничтожил объекты «противника»
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Военный «Ураган» в Сибири уничтожил объекты противника 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: ЦВО
В Кемеровской области прошли учения с использованием смертоносных "Ураганов" и гаубиц новейшего поколения.
В последнее время мощная боевая техника используется в масштабных операциях против террористических группировок.
— Артиллеристы уничтожили объекты, технику и живую силу условного противника из реактивных систем залпового огня "Ураган", — сообщил "РГ" представитель пресс-службы Центрального военного округа в Новосибирске Николай Беркалов. — Стрельбы из "Урагана" выполнялись как в составе батареи, так и одиночными расчетами.
Время развертывания установки и подготовки к стрельбе РСЗО "Ураган" составляет не более трех минут. В его арсенал входят 280-килограммовые снаряды с фугасными, зажигательными, кассетными и термобарическими боевыми частями. Залп 16 ракет накрывает на расстоянии в 35 километров территорию в 40 гектаров. Установка способна выпустить полный боекомплект за 20 секунд.
Помимо этого, военнослужащие провели атаку и уничтожили механизированную колонну "врага" из модернизированных самоходных артиллерийских установок "Мста-С". Выстрелы производились на максимальной прицельной дальности.
Самоходная гаубица "Мста-С" является самой совершенной версией серийных самоходок в России. После модернизации гаубицы увеличили скорострельность на 25 процентов. Вместо восьми снарядов в минуту орудие может вести прицельный огонь со скоростью десять выстрелов в минуту. Боевые машины в настоящее время поступают на вооружение артиллерийских частей и подразделений сухопутных войск.
В учениях было задействовано свыше 700 человек. Артиллеристы также отработали действия расчетов буксируемых гаубиц "Мста-Б".
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