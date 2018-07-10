Военный «Ураган» в Сибири уничтожил объекты противника

Кемеровской области прошли учения с использованием смертоносных "Ураганов" и гаубиц новейшего поколения.

В последнее время мощная боевая техника используется в масштабных операциях против террористических группировок.

— Артиллеристы уничтожили объекты, технику и живую силу условного противника из реактивных систем залпового огня "Ураган", — сообщил "РГ" представитель пресс-службы Центрального военного округа в Новосибирске Николай Беркалов. — Стрельбы из "Урагана" выполнялись как в составе батареи, так и одиночными расчетами.

Время развертывания установки и подготовки к стрельбе РСЗО "Ураган" составляет не более трех минут. В его арсенал входят 280-килограммовые снаряды с фугасными, зажигательными, кассетными и термобарическими боевыми частями. Залп 16 ракет накрывает на расстоянии в 35 километров территорию в 40 гектаров. Установка способна выпустить полный боекомплект за 20 секунд.

Помимо этого, военнослужащие провели атаку и уничтожили механизированную колонну "врага" из модернизированных самоходных артиллерийских установок "Мста-С". Выстрелы производились на максимальной прицельной дальности.

Самоходная гаубица "Мста-С" является самой совершенной версией серийных самоходок в России . После модернизации гаубицы увеличили скорострельность на 25 процентов. Вместо восьми снарядов в минуту орудие может вести прицельный огонь со скоростью десять выстрелов в минуту. Боевые машины в настоящее время поступают на вооружение артиллерийских частей и подразделений сухопутных войск.

В учениях было задействовано свыше 700 человек. Артиллеристы также отработали действия расчетов буксируемых гаубиц "Мста-Б".