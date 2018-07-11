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Украина создает школу детей для «уничтожения» России
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На Украине объявили набор детей в школу диверсантов для уничтожения России 

Lenta.ru 1 час назад
Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Ярош, бывший руководитель запрещенного в России «Правого сектора», объявил о наборе детей в школу диверсантов. Об этом сообщает «Политнавигатор». Одновременно с этим на канале учебного центра УДА в YouTube появилось видео с рекламой курса.
Ярош, возглавляющий группировку «Украинская добровольческая армия», заявил, что «мы, украинские добровольцы, вместе с выполнением боевых задач на линии фронта, готовим молодое поколение к защите Украины и уничтожению нашего вековечного врага, империи-агрессора России».
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль отвергает эти обвинения.
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