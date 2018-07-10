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Летчики ВКС РФ провели «бои» под Хабаровском
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Летчики ВКС России провели воздушные «бои» под Хабаровском 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Фото: tvzvezda.ru
В тренировке участвовали экипажи истребителей Су-35 и бомбардировщиков Су-24.
Пилоты истребительного и бомбардировочного авиационных полков Восточного военного округа отработали методику взаимодействия в воздухе, а также приемы воздушного боя. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.
«Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 выполнили летные задания по пилотированию самолетов на заданных курсах, с постоянной высотой и скоростью. В свою очередь пилоты новейших истребителей Су-35 отработали прикрытие бомбардировщиков при прохождении зоны противовоздушной обороны условного противника», — говорится в сообщении.
В ходе полетов летчики истребителей также выполнили поиск, сопровождение и перехват самолетов условного противника, роль которых выполнили бомбардировщики Су-34.
Су-35 — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения «4++» с двигателями управляемого вектора тяги. Разработан ОКБ Сухого. Является глубокой модернизацией планера самолета Су-27.
Су-24 — российский тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяющей стреловидности. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днём и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей. Разработан также ОКБ Сухого.
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