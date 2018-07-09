В ЦВО прошли учения мотострелков

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Спецподразделения пехотинцев отразили «атаку» с воздуха 

ТК «Звезда» 17 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Мотострелковые подразделения ЦВО отработали способы борьбы с беспилотниками.
Подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами успешно прикрыли пехотную колонну при совершении марша в Кемеровской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
«Военнослужащие совершили 40-километровый марш в район сосредоточения. Во время движения колонны техники специальные подразделения отразили атаку БЛА условного противника», — говорится в сообщении.
Достигнув заданного района, пехотинцы приступят к подготовке оборонительных позиций и их маскировке. Им предстоит отразить нападения диверсионных групп «противника».
В тренировке участвуют около 500 военнослужащих и более сотни единиц военной техники.
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