В ЦВО прошли учения мотострелков

Спецподразделения пехотинцев отразили «атаку» с воздуха

Мотострелковые подразделения ЦВО отработали способы борьбы с беспилотниками.

Подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами успешно прикрыли пехотную колонну при совершении марша в Кемеровской области , сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«Военнослужащие совершили 40-километровый марш в район сосредоточения. Во время движения колонны техники специальные подразделения отразили атаку БЛА условного противника», — говорится в сообщении.

Достигнув заданного района, пехотинцы приступят к подготовке оборонительных позиций и их маскировке. Им предстоит отразить нападения диверсионных групп «противника».

В тренировке участвуют около 500 военнослужащих и более сотни единиц военной техники.