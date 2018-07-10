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В Крыму потренировались в поиске подводных диверсантов
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В Крыму прошли плановые учения по задержанию подводных диверсантов 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Севастопольской бухте прошли плановые учения по задержанию подводных диверсантов, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
В них принял участие отряд по противодействию диверсионным силам и средствам Крымской военно-морской базы. В учениях были задействованы быстроходные катера «Раптор» и «Грачонок».
Специалисты отработали задачи по обнаружению и задержанию подводных диверсантов, а также действия по обеспечению защиты гражданских судов в акватории бухты.
Ранее ФАН сообщало, что российские комплексы «Бал» и «Берег» потопили суда условного противника в Чёрном море.
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