В Крыму потренировались в поиске подводных диверсантов

В Крыму прошли плановые учения по задержанию подводных диверсантов

В Севастопольской бухте прошли плановые учения по задержанию подводных диверсантов, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

В них принял участие отряд по противодействию диверсионным силам и средствам Крымской военно-морской базы. В учениях были задействованы быстроходные катера «Раптор» и «Грачонок».

Специалисты отработали задачи по обнаружению и задержанию подводных диверсантов, а также действия по обеспечению защиты гражданских судов в акватории бухты.

Ранее ФАН сообщало, что российские комплексы «Бал» и «Берег» потопили суда условного противника в Чёрном море.