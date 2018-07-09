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Трамп похвалил Иран за хорошее поведение
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Трамп похвалил Иран за хорошее поведение в Персидском заливе 

Деловая газета «Взгляд» 7 минут назад
Фото: Reuters
Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что в этом году Иран не совершил ни одной провокации против кораблей ВМС США в Персидском заливе.
Трамп привел статистику ВМС США о количестве «иранских провокаций» против американских кораблей в Персидском заливе.
«В 2015 году — 22 случая, в 2016 году — 36, в 2017 году — 14, в 2018 году — 0», — написал Трамп в своем Twitter.
Напомним, в начале мая Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном, призвав Тегеран начать обсуждение условий заключений новой сделки. Одним из таких условий было: «прекратить угрозы свободе навигации, особенно в Персидском заливе и Красном море».
Кроме того, Трамп потребовал от Ирана «прекратить поддержку террористов, экстремистов и региональных подручных, таких как [ливанское движение] »Хезболла», [Палестинское исламистское движение] ХАМАС, «Талибан» и [международная террористическая группировка] «Аль-Каида» (запрещенные в России организации), покончить с публично заявленной целью уничтожить Израиль, (…) прекратить эскалацию конфликта в Йемене».
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