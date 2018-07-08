США понесли потери в Афганистане

ВС США понесли потери в результате «внутренней атаки»

Имя погибшего будет обнародовано не ранее, чем через сутки после оповещения ближайших родственников.

В субботу в результате «внутренней атаки» на юге Афганистана один военнослужащий ВС США погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщила миссия НАТО «Решительная поддержка» в своем пресс-релизе.

Состояние раненых военных оценивается как стабильное. Сейчас им оказывают медицинскую помощь. По данному факту началось расследование.