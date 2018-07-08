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Корвет «Бойкий» прибыл в Кронштадт
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Корвет «Бойкий» прибыл в Кронштадт для участия в параде 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Корвет Балтфлота "Бойкий" прибыл в Кронштадт для участия в главном военно-морском параде после выполнения задач в Северной Атлантике, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.
"В пункте дислокации Ленинградской военно-морской базы в Кронштадте состоялась торжественная встреча корвета Балтийского флота "Бойкий", прибывшего для участия в главном военно-морском параде, который состоится 29 июля в Санкт-Петербурге", — сказал он.
По словам Дыгало, корвет прибыл в Кронштадт после завершения выполнения задач в Северной Атлантике. На причале корвет встретили заместитель командующего Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Елисеев, командир Ленинградской военно-морской базы контр-адмирал Вячеслав Родионов, военнослужащие базы, а также экипажи кораблей, ранее прибывших для участия в параде.
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