«Иван Грен» прибыл в Кронштадт для участия в военно-морском параде

Фото: ТК «Звезда»

В Главном военно-морском параде примут участие более 40 кораблей и судов. Большие десантные корабли Балтийского флота « Иван Грен » и «Королев» прибыли в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде, который пройдет в День ВМФ 29 июля. Об этом сообщили журналистам в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны. «Большие десантные корабли "Иван Грен" и "Королев", совершив переход из города Балтийск, прибыли на Кронштадтский рейд для участия в Главном военно-морском параде, который состоится 29 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте», — сообщили в ведомстве. Ранее в Крондштадт уже прибыли фрегат «Адмирал Макаров» и корвет «Сообразительный». 20 июня новейший российский БДК «Иван Грен» вошел в состав Военно-Морского Флота России