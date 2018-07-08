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«Иван Грен» прибыл в Кронштадт
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«Иван Грен» прибыл в Кронштадт для участия в военно-морском параде 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В Главном военно-морском параде примут участие более 40 кораблей и судов.
Большие десантные корабли Балтийского флота «Иван Грен» и «Королев» прибыли в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде, который пройдет в День ВМФ 29 июля. Об этом сообщили журналистам в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
«Большие десантные корабли "Иван Грен" и "Королев", совершив переход из города Балтийск, прибыли на Кронштадтский рейд для участия в Главном военно-морском параде, который состоится 29 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте», — сообщили в ведомстве.
Ранее в Крондштадт уже прибыли фрегат «Адмирал Макаров» и корвет «Сообразительный».
20 июня новейший российский БДК «Иван Грен» вошел в состав Военно-Морского Флота России.
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