Тяжелый стелс-беспилотник РФ взлетит раньше срока 

Первый полет тяжелого ударного беспилотника "Охотник" состоится раньше, чем предполагалось — до конца 2018 года.
— Работы по тяжелому дальнему БЛА "Охотник" находятся на заключительном этапе. В частности, завершено создание опытного образца, который в этом году начнет испытательные полеты, — сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Ранее сообщалось, что "Охотник" поднимется в небо в 2019 году. Напомним, в июне стало известно, что на опытный образец беспилотного летательного аппарата выкатили из соборочного цеха Новосибирского авиазавода. По данным из открытых источников, разработанный КБ Сухого ударный беспилотник построен по схеме "летающее крыло" с максимальным использованием стелс-технологий: композитные материалы в планере и радиопогглощающие покрытия Он имеет трехстоечное шасси, реактивный двигатель и полную массу 20 тонн.
По некоторым технологиям БЛА унифицирован с истребителем пятого поколения Су-57— сообщается, что один из проттотипов самолета работает по этой программе.
— Вероятно, областью применения "Охотника" станут поражение систем ПВО, командных пунктов и узлов связи противника, где применение пилотируемых средств связано с существенным риском для экипажей, — считает главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Фетудинов.