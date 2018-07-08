Тяжелый стелс-беспилотник РФ взлетит раньше срока

Первый полет тяжелого ударного беспилотника "Охотник" состоится раньше, чем предполагалось — до конца 2018 года.

— Работы по тяжелому дальнему БЛА "Охотник" находятся на заключительном этапе. В частности, завершено создание опытного образца, который в этом году начнет испытательные полеты, — сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ранее сообщалось, что "Охотник" поднимется в небо в 2019 году. Напомним, в июне стало известно, что на опытный образец беспилотного летательного аппарата выкатили из соборочного цеха Новосибирского авиазавода . По данным из открытых источников, разработанный КБ Сухого ударный беспилотник построен по схеме "летающее крыло" с максимальным использованием стелс-технологий: композитные материалы в планере и радиопогглощающие покрытия Он имеет трехстоечное шасси, реактивный двигатель и полную массу 20 тонн.

По некоторым технологиям БЛА унифицирован с истребителем пятого поколения Су-57— сообщается, что один из проттотипов самолета работает по этой программе.