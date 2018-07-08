Корабли ВМС США вошли в акваторию Черного моря

Корабли ВМС США зашли в Чёрное море для проведения совместных учений с Украиной

Ракетный эсминец «Портер» и командный корабль «Маунт Уитни» Шестого флота США зашли в Чёрное море для участия в совместных с Украиной учениях «Морской бриз — 2018». Командный корабль и ракетный эсминец, способный нести до 56 крылатых ракет «Томагавк», по заявлениям пресс-службы ВМС США, находятся в черноморской акватории «для содействия в обеспечении мира и экономической стабильности». Учения Sea Breeze пройдут на фоне заявлений о системных проблемах в украинском флоте. Ранее в Киеве указывали на недееспособность ВМС страны.

Два корабля ВМС США — ракетный эсминец «Портер» и командный корабль «Маунт Уитни» — вошли в Чёрное море для проведения учений с Украиной Sea Breeze 2018. Об этом говорится в сообщении Шестого флота США.

«Мы с нетерпением ждём совместной работы с союзниками и партнёрами НАТО для содействия в обеспечении мира и экономической стабильности» — отметили в ВМС США.

Учения «Морской бриз — 2018», на который прибыли американские корабли, проводятся ежегодно. Согласно позиции Соединённых Штатов, сформулированной на официальном портале европейской флотской группировки, учения используются в рамках укрепления сотрудничества между США и их союзниками.

В этом году учения Sea Breeze пройдут на фоне заявлений о системных проблемах в ВМС Украины. Ранее один из украинских чиновников отметил, что на флоте у страны есть «только дуля».

Ранее командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко подчёркивал, что в бюджете страны нет средств на строительство корвета серии «Владимир Великий». По его словам, если деньги не будут найдены, военному судостроению Украины грозит «точка невозврата».

«Вроде бы все мужи государственные подписывают постановления, но средства считают после того, как подписали. Приходит письмо буквально две недели назад, что нет в государстве средств соответствующих», — заявил он.

Командный корабль типа «Блю Ридж» USS Mount Whitney LC20 не является самостоятельной боевой единицей. Он имеет две пушки калибра 25мм и 4 пулемёта 12,7мм. Зенитная установка Mark 36 SRBOC и две 20мм пушки выполняют роль корабельного ПВО. Воздушное прикрытие обеспечивается одним вертолётом «Сикорский СХ-60 Хок».

Ракетный эсминец типа «Арли Бёрк» USS Porter DDG78 в апреле 2017 года совместно с другим эсминцем этого типа — «Росс» DDG-71 — участвовал в обстреле сирийской авиабазы Шайрат, когда Соединённые Штаты обвинили Дамаск в якобы применении химического оружия. Эминцы данного типа считаются основным боевым кораблём Соединённых Штатов — всего их 64 единицы. На вооружении каждого эсминца класса «Арли Бёрк» находится до 56 крылатых ракет типа «Томагавк», а также большое количество других систем ведения огня. Боевая информационно-управляющая система «Иджис», которой оснащены эсминцы, позволяет эффективно управлять всеми системами. Они, в свою очередь, могут нести два вертолёта «Сикорский СХ-60 Хок».

Отметим, что согласно конвенции Монтрё, принятой в 1936 году, в акватории Чёрного моря запрещено размещение нечерноморскими государствами флота, общим тоннажом до 30 тыс. тонн на срок более 21 суток. Именно поэтому единовременно в черноморской акватории находится не более двух кораблей ВМС США.

«Челночное присутствие»

Так, в декабре 2017 года ракетный эсминец «Джеймс Уильямс» DDG-95 прибыл на Украину для проведения совместных манёвров. Согласно официальному сообщению ВМС Украины, задачей мероприятия было «отработать взаимодействие с военными кораблями стран-партнёров в соответствии со стандартами НАТО».

5 января в регион для патрулирования прибыл эсминец «Карни» (Carney DDG-64). Он же стал первым кораблём НАТО, посетившим Одессу в 2018 году. Целью визита называлось «проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнёров НАТО». 11 января он покинул акваторию Чёрного моря.

При этом «Карни» на протяжении 2017 года дважды прибывал в Чёрное море — в июле, где принимал участие в учениях «Морской бриз — 2017», и в рамках патрулирования, в октябре. При этом уже 17 февраля «Карни» вернулся в регион вместе с «Росс» DDG-71, судном того же типа. Официальной причиной нахождения двух эсминцев в Чёрном море было названо обеспечение «оперативного присутствия ВМС США в регионе».

Однако, согласно военным источникам CNN , Вашингтон таким образом предпринимал попытки «снизить чувствительность Москвы » к возросшему числу американских военных в регионе.

«Вы направляете корабли в Чёрное море, и они (россияне. — RT) чувствуют, что им угрожают ещё больше», — якобы сообщил один собеседник CNN.

В феврале 2018 года российская сторона назвала провокационной активностью присутствие Военно-морских сил Соединённых Штатов в Чёрном море. Такое мнение, в частности, высказал посол РФ в США Анатолий Антонов . Об этом российский дипломат заявил в эфире телеканала НТВ

Экипаж американского эсминца «Карни» во время захода в черноморский порт Болгарии в Варне, 18 февраля 2018 года © U. S. Navy