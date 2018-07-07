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В ВСМ рассказали о работе правозащитных организаций по противодействию политике НАТО
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В ВСМ рассказали о работе правозащитных организаций по противодействию политике НАТО 

RT на русском 7 июля 2018
Исполнительный секретарь Всемирного совета мира Ираклис Цавдаридис в беседе с RT рассказал о работе правозащитных организаций по противодействию политике НАТО.
По его словам, Всемирный совет мира, который на протяжении почти 70 лет борется с проявлениями агрессии и несправедливости, принимает участие в организации протестных мероприятии в преддверии проведения саммита стран-участниц НАТО в Брюсселе.
«НАТО никогда не была организацией, поддерживающей мир», — отметил он.
При этом Цавдаридис добавил, что целью организаций, подобных тем, которые представляет он, является работа по противодействию агрессивной политике альянса.
«Для людей и организаций, которые стремятся к миру, основной целью является противостояние действиям НАТО, работа в направлении роспуска этой организации», — объяснил он.
В заключение Цавдаридис сказал, что представители Всемирного совета мира вместе с единомышленниками примут участие в марше протеста в Брюсселе в субботу, 7 июля.
Саммит НАТО пройдёт в Брюсселе 11 — 12 июля.
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