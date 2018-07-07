«В альянсе нас никто не ждёт»: почему Украину не включили в программу НАТО «Расширенное партнёрство»

Североатлантический альянс не стал включать Украину в программу «Расширенное партнёрство», по которой предполагался переход ВСУ на стандарты НАТО. Об этом заявил глава украинского представительства в организации Вадим Пристайко . Как сообщили RT в источники в МИД страны, Киев озадачен решением альянса. По словам пожелавшего остаться неназванным сотрудника администрации Петра Порошенко, «президент очень расстроен» такой позицией. Тем не менее он поедет на саммит членов блока 11—12 июля в Брюсселе . Ранее украинский президент распорядился подготовить проект поправок в Конституцию государства, который закрепит стремление Киева в НАТО.

НАТО отказалось включить Украину в программу «Расширенное партнёрство» (Enhanced Partnership Opportunities, EOP). Об этом в интервью агентству «Укринформ» заявил глава украинского представительства при Североатлантическом альянсе Вадим Пристайко.

«На сегодня это тот формат, который позволяет объединить вокруг НАТО клуб ближайших партнёров, которые по разным причинам не являются членами альянса, но готовы тесно взаимодействовать, часто в технических вопросах, в ходе совместных операций и учений… Готово НАТО сейчас пригласить Украину к этой программе? Нет», — сообщил дипломат.

Он также напомнил, что очередной трёхлетний обзор эффективности программы завершился полгода назад.

«Все пять участников — Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция — приглашены к работе и в дальнейшем. Мы проводим переговоры по этому вопросу. Не думаю, что эта работа будет завершена к саммиту Украина — НАТО», — сказал Пристайко.

Программа «Расширенное партнёрство» предполагает, что организация вооружённых сил её членов будет максимально приближена к стандартам альянса для участия в совместных учениях и операциях НАТО. В декабре 2017 года глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил местным СМИ, что украинская сторона «отвечает всем критериям» участия в данном проекте.

Как сообщил RT источник в украинском Министерстве иностранных дел, в ведомстве крайне расстроены решением альянса не включать Киев в «Расширенное партнёрство».

«Нас очень расстроило решение НАТО не усиливать кооперацию с Украиной. К сожалению, США не смогли повлиять на позицию альянса в этом вопросе. Мы будем усиливать переговоры и добиваться утверждения новых совместных программ», — сообщил собеседник RT.

Аналогичным образом отреагировали и в администрации Порошенко. «Президент очень расстроен позицией НАТО. Он намерен поднять этот вопрос на ближайшем заседании в Брюсселе. Но сейчас всё выглядит так, что альянс не намерен расширять партнёрство с Киевом», — рассказал источник RT в госоргане Украины.

«Посидит рядом с Трампом»

По словам Пристайко, сам глава украинского государства, тем не менее, получил приглашение на саммит блока, который состоится 11—12 июля в Брюсселе.

«В ходе этого мероприятия запланирована встреча президента Украины с главой Грузии, а также лидерами стран — членов НАТО и главами государств, участвующих в миссии альянса в Афганистане «Решительная сила», — отметил дипломат.

По его словам, во время саммита Порошенко будет сидеть рядом с президентом США Дональдом Трампом, а МИД Украины в настоящее время работает над организацией переговоров украинского и американского лидеров в кулуарах мероприятия.

«Он (Порошенко. —RT) не только будет с ним (Трампом. — RT) пересекаться, они будут сидеть рядом на заседании», — отметил дипломат, отвечая на вопрос, встретится ли во время саммита Порошенко с американским лидером.

Украина давно участвует в ряде совместных с Североатлантическим альянсом программ. В 1994 году она первой из стан СНГ присоединилась к проекту

«Партнёрство ради мира». В 2013 году Киев подключился к операции стран блока против пиратства «Океанский щит». Кроме того, в том же году украинское государство стало единственной страной — партнёром НАТО, которая принимала участие во всех его операциях.

В 2015 году Украина разработала новую военную доктрину. В этом документе, который был опубликован на сайте президента страны, говорится о том, что Киев рассматривает углубление сотрудничества с НАТО в качестве основного приоритета в области оборонной политики.

Руководство страны поставило задачу к 2020 году достичь полной совместимости стандартов украинских вооружённых сил с армиями стран альянса.

В феврале 2018 года министр обороны Украины Степан Полторак заявил о выполнении Украиной на 90% плана по адаптации ВСУ к стандартам НАТО.

Более того, в марте нынешнего года Порошенко распорядился подготовить проект поправок в Конституцию государства, которые закрепят стремление Украины к вступлению в НАТО.

«Мы подчёркиваем, что будем настаивать на принятии плана действий по членству в НАТО для Украины. Я уже, кстати, отдал распоряжение готовить проект поправок в Конституцию Украины, который на уровне основного закона закрепит наше стремление к вступлению в НАТО, к вступлению в ЕС», — заявил он в интервью телеканалу «112 Украина».

«Надо сворачивать активность с НАТО»

Впрочем, как выяснил RT, в настоящий момент ряд украинских политиков уже выражают несогласие с курсом Киева на вхождение в Североатлантический альянс.

«Я не очень понимаю поведение руководства страны, которое постоянно говорит о необходимости вступать в НАТО и ЕС. Даже Конституцию предлагают изменить. Украине послали чёткий сигнал, что никто не ждёт нас в альянсе», — заявил источник RT в партии «Батькивщина».

Некоторые представители политической элиты Украины и вовсе предлагают снизить сотрудничество страны с блоком до минимума.

«Нам надо сворачивать любую активность с НАТО и признать, что никто не собирается защищать Украину. Мы так много делаем для альянса, а они показали, что не готовы с нами работать. Это унизительно, но нужно принять это как факт», — отметил источник RT в «Народном фронте».

Впрочем, ещё до отказа НАТО включить Украину в программу «Расширенное партнёрство» единой позиции среди стран альянса по поводу сотрудничества с Киевом не наблюдалось. Против широкого партнёрства блока с Украиной активно выступает Венгрия . В мае премьер-министр страны Виктор Орбан направил Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу письмо с предложением пересмотреть все программы помощи украинской стороне.

Причиной возникновения неприязни у Будапешта послужил закон «Об образовании», который был принят Верховной радой в 2017 году. Документ устанавливал фактический запрет на преподавание в местных школах на любом другом языке, кроме украинского. Венгерская сторона решила, что это нарушает права этнических венгров, компактно проживающих в Закарпатской области Украины. В Киеве считают подобную позицию венгерских властей неконструктивной, о чём прямо заявил глава украинского представительства при Североатлантическом альянсе Вадим Пристайко.

«Языковая политика Киева обусловлена предвыборным периодом. Накануне президентской избирательной кампании закон «Об образовании» призван вызвать симпатию по отношению к Порошенко у крайне правого меньшинства населения Украины, чья поддержка, тем не менее, серьёзно влияет на внутриполитические расклады в данном государстве. Для нынешнего главы Украины задача завоевать симпатии националистов куда важнее разговоров о сотрудничестве с НАТО», — сказал эксперт.

По словам Неменского, сейчас Североатлантический альянс и сам не горит желанием тесно сотрудничать с Киевом.

«В этом смысле ситуация с венграми выгодна и руководству альянса, и Киеву. Первому она позволяет не искать специальных поводов отказаться от интеграции украинской стороны в свои ряды, а всё свалить на Будапешт. Второму позволяет объяснить населению, что неудача на пути вступления в НАТО вызвана венгерской позицией», — пояснил Неменский.

«Работа на внутреннего потребителя»

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов также считает, что НАТО не стремится предпринимать какие-то шаги для принятия Украины в этот блок.

«Заявление постоянного представителя Украины при НАТО лишний раз это подчёркивает. Ранее и сами представители Североатлантического альянса отмечали, что у Киева пока нет перспектив для того, чтобы стать полноправным членом этой организации. И на этом фоне слова Порошенко о включении в конституцию положений о членстве Украины в НАТО и ЕС — это не более, чем работа на внутреннего потребителя накануне выборов президента. На практике эти слова никак не приближают момент вступления страны в Евросоюз или Североатлантический альянс», — считает эксперт.

В свою очередь, доцент МГИМО Кирилл Коктыш в разговоре с RT отметил, что в настоящий момент внутри самого НАТО наметился очень серьёзный конфликт между США с одной стороны и европейскими членами альянса с другой, и это обстоятельство отодвигает перспективы Киева быть принятым в блок на неопределённый срок.

«На саммите 11-12 июля Трамп будет вновь жестко требовать от европейских союзников увеличить военные расходы и задавать им неприятные вопросы по поводу политики трат на нужды альянса. И на этом фоне тему сотрудничества с Украиной, которая наверняка потребует экономических затрат от блока, постараются не особо затрагивать, чтобы не вносить ещё больший разлад в ряды членов Североатлантического альянса», — сказал эксперт.

По его словам, сейчас в НАТО понимают, что и включение Грузии в программу «Расширенное партнёрство» было ошибкой.

«Всё это чревато экономическими потерями для НАТО, а выгоды для альянса не несёт никакой. Но раз Тбилиси уже включили в этот проект, выбросить его оттуда непросто. Поэтому сейчас в альянсе стараются хотя бы не делать новых ошибок. В противном случае само существование блока может оказаться под угрозой из-за конфликта США и ведущих членов Евросоюза по поводу военных расходов», — отметил Коктыш.

Вместе с тем, Олег Неменский считает, что сейчас НАТО может заставить Киев пойти на выполнение почти любых своих требований и без включения Украины в список стран-членов блока.