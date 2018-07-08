Индия поставила России условие по Су-57

СМИ: Индия добивается пересмотра условий создания с РФ самолета пятого поколения

Индия считает стоимость создания совместного с Россией истребителя пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) чрезмерно высокой, но будет готова продолжить участие в проекте, если условия распределения расходов между участниками будут пересмотрены. Как сообщает в воскресенье информационное агентство PTI со ссылкой на "высокопоставленные источники", Нью-Дели уже сообщил об этом российской стороне.

По информации агентства, между российской и индийской сторонами существуют различия по вопросам о распределении затрат на проект, а также о том, какие технологии должны использоваться на новом самолете и о количестве самолетов, которые должны быть построены.

"Наша позиция по различным аспектам этого проекта, в том числе о затратной составляющей, была передана российской стороне и еще никакого решения проблемы нет", — приводит агентство слова источника. "Но дверь в этот проект мы еще не закрыли", — отметил источник.

Как указывает агентство со ссылкой на данные индийской стороны, общая стоимость разработки и создания нового истребителя оценивается в $30 млрд

Соглашение о совместных работах над FGFA было подписано в 2007 году. Истребитель пятого поколения разрабатывается на базе российского Т-50 (ПАК ФА) в соответствии с предъявляемыми индийской стороной техническими требованиями. Предполагается, что стартовым заказчиком этого самолета станут ВВС Индии, а в дальнейшем он будет поставляться третьим странам.