Ещё
Индия испугалась российских истребителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Индии испугались российских истребителей 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Покупка Пакистаном российских истребителей представляет угрозу для Индии, сообщает The Tribune.
По мнению индийского издания, новые российские истребители усилят пакистанскую авиацию, которая в настоящее время представлена, в частности, такими самолетами, как Mirage III, F-104 Starfighter, F-86 Sabre, МиГ-19 и Ил-2.
В апреле министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан заявил РИА Новости о намерении купить у России истребители поколения 4++ Су-35 «в ближайшие несколько лет».
В апреле 2018 года СМИ сообщили о выходе Индии из совместной с Россией программы FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающей создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения.
С 1947 года Индия и Пакистан находятся в состоянии военного противостояния из-за спорных территорий Кашмира.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии39  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом47
Умер внук Леонида Брежнева21
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию934
«Они невероятно сильные»: с чем столкнулись дети в пещере20
На Украине прояснили неожиданное предложение для России136
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение