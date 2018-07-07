СНБО опровергло письмо об опасности Javelin

СНБО Украины назвал письмо КБ «Луч» об опасности Javelin фейком

Совет национальной безопасности и обороны Украины назвал фейковой информацию о письме генерального конструктора ГП "Государственное киевское конструкторское бюро "Луч", которое якобы было отправлено на имя Секретаря СНБО Украины Александра Турчинова

Ранее в украинских СМИ появилась скан-копия письма главы украинского оборонного конструкторского бюро "Луч" Олега Коростелева главе СНБО Украины Александру Турчинову, в котором сообщается, что противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin не сработали на показательных стрельбах на Украине из-за истекшего срока эксплуатации. Из этого делался вывод, что использование Javelin в боевых условиях не рекомендовано, поскольку двигатели комплексов нуждаются в дополнительной проверке, иначе это может привести к гибели военнослужащих.

"Вниманию журналистов: в некоторых электронных СМИ распространяется фейковое письмо генерального конструктора ГП "Государственное киевское конструкторское бюро "Луч" на имя секретаря СНБО Украины Александра Турчинова", — говорится в заявлении СНБО, размещенном на сайте ведомства.

В Совете утверждают, что письмо такого содержания никогда не поступало в аппарат СНБО и никогда не подписывалось генеральным конструктором конструкторского бюро "Луч".

"Это письмо — демонстрация попытки российских спецслужб сорвать сотрудничество Украины со стратегическими партнерами в вопросах военно-технического сотрудничества", — утверждается в сообщении СНБО.