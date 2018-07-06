«Вертолеты России» анонсировали новый вертолет

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«Вертолеты России» разработали проект нового гражданского вертолета 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Холдинг "Вертолеты России" разработал аванпроект нового гражданского вертолета среднего класса, следует из годового отчета компании, опубликованного в пятницу.
"Разработан аванпроект перспективного среднего коммерческого вертолета (ПСКВ), получено положительное заключение ФГУП "ЦАГИ" (Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского — ред.)" — говорится в документе.
Согласно материалам, опубликованным на сайте компании в 2015 году, ПСКВ (RACHEL) — перспективный коммерческий вертолет в среднем весовом сегменте. Реализация программы ПСКВ призвана устранить дефицит в продуктовой линейке холдинга и обеспечить требуемый уровень продаж гражданских средних вертолетов на мировом рынке как в среднесрочной, так и в дальней перспективе.
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