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Минобороны нашло могилы тысяч павших за рубежом воинов
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Минобороны нашло могилы более 138 тыс. павших за рубежом воинов 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Минобороны России нашло могилы более 138 тысяч павших за рубежом воинов, а также выявило 126 ранее неизвестных захоронений, заявил замглавы МО РФ Павел Попов, выступая в Совете Федерации.
"С начала деятельности представительств установлено 138 154 ранее неизвестных имен захороненных и считавшихся пропавшими без вести. Выявлены 126 ранее неизвестных воинских захоронений, совместно с посольствами обеспечено проведение ремонтно-восстановительных работ на 1707 объектах", — сказал Попов.
Как пояснил замминистра, представительства Минобороны по ведению военно-мемориальной работы работают в составе посольств в восьми странах: Венгрии, Германии, Польше, Румынии, Чехии, Словакии, Китае и США. При этом российские воинские захоронения находятся в 53 иностранных государствах, с 16 из них заключены межправительственные соглашения по уходу за могилами.
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