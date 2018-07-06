Зачем Россия разрабатывает «Гром»

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Раскрыто предназначение самой высокоточной бомбы 

Рамблер 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Новая высокоточная авиабомба 9-А-7759 поможет России воевать с врагами, чьи комплексы ПВО «серьезнее» тех, которыми вооружены террористы в Сирии, заявил «Известиям» военный эксперт Антон Лавров.
По его словам, разрабатываемое Россией семейство-комплекс высокоточных авиационных средств поражения с маркировкой 9-А-7759, о котором пока мало что известно, поможет Вооруженным силам РФ противостоять врагам с «серьезными» средствами противовоздушной обороны, что сейчас им делать «очень опасно».
Эксперт напомнил, что в Сирии Россия применяла бомбы КАБ-500 и КАБ-1500 и ракеты Х-25 и Х-29, дальность которых «очень ограничена», что не так уж важно в противостоянии плохо вооруженному врагу, однако «очень опасно» с хорошо вооруженным.
Именно для исправления этого, уверен Лавров, в России и разрабатывают бомбу 9-А-7759, которая, сохраняя высокую точность поражения, сможет добраться до цели, которая находится в 65-120 километрах от точки пуска.
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