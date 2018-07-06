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На Украине приостановили использование минометов
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На Украине приостановили использование минометов после взрыва на учениях 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Genya Savilov
Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и главе генштаба Виктору Муженко приостановить использование минометов, один из которых взорвался во время учений на полигоне в Ровенской области.
Ранее Минобороны Украины сообщило, что во время тактических учений на полигоне в Ровенской области трое военных погибли и девять получили ранения в результате взрыва миномета. Пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации сообщила о четырех погибших военных.
"Даю поручение, уважаемый Степан Тимофеевич (Полторак) и Виктор Николаевич (Муженко), во время учений до завершения расследования указанные минометы не применять", — сказал Порошенко во время выступления на заводе в Киеве, которое транслировали украинские телеканалы.
Он также поручил безотлагательно разобраться в причинах взрыва на полигоне и доложить о них в конце следующей недели. Также Порошенко поручил принять все необходимые меры для того, чтобы трагедия не повторилась.
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