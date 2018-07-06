Китайские «родственники» БМП-3 провели пуски ракет

Китайские «родственники» российской БМП-3 провели ракетные пуски

В ходе недавних учений китайские боевые машины пехоты ZBD-04A применили запускаемые через ствол 100-мм орудий противотанковые управляемые ракеты. Как отмечает известный военный эксперт Юрий Лямин, это первый случай, когда такие ПТУР, задействованные в ходе боевых стрельб, попали в объективы фотокамер.

"Продемонстрированные БМП являются улучшенным вариантом известной БМП ZBD-04. Когда создавались эти машины, большое значение придавалось хорошим амфибийным возможностям. Поэтому конструкторы пошли на определенные жертвы в отношении характеристик защиты. Однако позже выяснилось, что для большинства армейских частей эти амфибийные возможности избыточны, и для морской пехоты началось производство отдельно разработанной специализированной ZBD-05", — рассказал он. Китайские "братья" российских БМП-3 — ZBD-04A — провели ракетные пуски. Фото: https://t.co/bG0otxuTjQ. pic.twitter.com/sd2Om1x4EB— Komandante (@KomandanteS17) 6 July 2018

Позже был создан модернизированный вариант, получивший при принятии на вооружение НОАК название ZBD-04A и отличающийся значительно усиленной броней, что привело к увеличению массы машины с 20 до 24-25 тонн.

При этом ZBD-04A лишились водометных движителей. Тем не менее, они по-прежнему способны двигаться на плаву за счет перемотки гусениц, но медленнее машин базовой версии.

В ходе разработки ZBD-04A была существенно модернизирована и система управления огнем — она оснащена двумя тепловизорами, один находится в составе прицельного комплекса наводчика, а другой — в панораме командира машины.

А вот вооружение у ZBD-04A осталось точно таким же, там используется хорошо зарекомендовавшая себя и понравившаяся военным китайская лицензионная копия боевого модуля российской БМП-3, в которую входят 100-мм орудие-пусковая установка — для нее предусмотрена противотанковая управляемая ракета, 30-мм автоматическая пушка и 7,62-мм пулемет.