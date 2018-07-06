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Трамп заявил о необходимости создания ВКС
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Трамп заявил о необходимости создания ВКС США 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что военно-космические силы, которые он поручил сформировать Пентагону, — это "военная необходимость".
При этом в ответ на опасения РФ и других стран по этому поводу Трамп заявил, что ему "очень жаль".
"Все эти деньги, которые мы сохранили в бюджете, я направляю в Пентагон для формирования космических сил. У нас есть ВВС, у нас должны быть военно-космические силы. Знаете, люди так восторгались этим. Знаете, это не только отправить ракеты на Луну. Это и военная необходимость", — заявил Трамп.
"В России говорят, что они считают это очень опасным. И другие тоже. Но мне очень жаль, мне очень жаль. Если у вас есть воздушные войска, у вас должны быть и космические", — добавил Трамп, выступая на митинге в Монтане. Трансляцию вел телеканал Fox News.
Ранее президент США Дональд Трамп поставил задачу выделить военно-космические войска в отдельный вид войск и призвал к доминированию в данной области. По словам главы Белого дома, США нацелены на лидерство в космосе и не намерены "плестись" за Россией и Китаем.
Как ранее заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Москве обратили внимание на планы создания военно-космических сил США, этот "шаг является еще одним подтверждением того, что Вашингтон вынашивает планы вывода оружия в космическое пространство с прицелом на возможное ведение там боевых действий".
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