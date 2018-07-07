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Военные РФ продолжают помогать сирийцам
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Военные России раздали около 10 тонн гумпомощи жителям трех сирийских провинций 

360tv.ru 7 июля 2018
Фото: 360tv.ru
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) заявил о проведении в провинциях Эс‐Сувейда, Алеппо и Дейр‐эз‐Зор крупных гуманитарных акций, сообщил сайт RT со ссылкой на пресс‐службу ЦПВС.
По данным Центра, мирные жители населенных пунктов Умм-Валад, Тель-Ахмар и Хшам получили медикаменты и предметы первой необходимости, а также 2,3 тысячи продовольственных наборов общим весом около 10 тонн.
В Юго-западной зоне деэскалации продолжает идти вывод мирного населения — по гуманитарному коридору возле населенного пункта Кафер-Шамс за истекшие сутки вышли 2370 человек. В течение недели на подконтрольные правительству территории из данного района вышли свыше 37 тысяч человек.
«Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 88 сирийцам, в том числе 51 ребенку», — цитирует телеканал сообщение ЦПВС.
Ушедшие из сирийской провинции Дераа боевики незаконных вооруженных формирований оставили после себя тонны боеприпасов.
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