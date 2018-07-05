В Германии останутся 35 тысяч военнослужащих США 

Заявили в администрации Вашингтона
Белый дом не планирует в ближайшее время регулировать численность войск, дислоцированных в Германии.
Об этом заявила представитель администрации Вашингтона, выступая на телефонном брифинге для журналистов.
«Совершенно ничего не говорится о регулировке численности войск в Германии или о чем-то, что изменило бы картину наличия у нас в Германии 32 тысяч военнослужащих», — подчеркнула представитель США.
Брифинг был посвящен поездке президента США Дональда Трампа на саммит НАТО в Брюсселе 11-12 июля, а также его визиту в Хельсинки, где 16 июля пройдет его встреча с Владимиром Путиным.