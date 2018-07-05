В Германии останутся 35 тысяч военнослужащих США

Заявили в администрации Вашингтона

Белый дом не планирует в ближайшее время регулировать численность войск, дислоцированных в Германии.

Об этом заявила представитель администрации Вашингтона, выступая на телефонном брифинге для журналистов.