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В Германии останутся 35 тысяч военнослужащих США
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В Германии останутся 35 тысяч военнослужащих США 

News.ru 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
Заявили в администрации Вашингтона
Белый дом не планирует в ближайшее время регулировать численность войск, дислоцированных в Германии.
Об этом заявила представитель администрации Вашингтона, выступая на телефонном брифинге для журналистов.
«Совершенно ничего не говорится о регулировке численности войск в Германии или о чем-то, что изменило бы картину наличия у нас в Германии 32 тысяч военнослужащих», — подчеркнула представитель США.
Брифинг был посвящен поездке президента США Дональда Трампа на саммит НАТО в Брюсселе 11-12 июля, а также его визиту в Хельсинки, где 16 июля пройдет его встреча с Владимиром Путиным.
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