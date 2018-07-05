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В Финляндии заметили самолет ВВС США
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В Финляндию прилетел самолет ВВС США для подготовки визита Трампа 

Газета.Ru 5 июля 2018
Фото: Reuters
В финском аэропорту Хельсинки-Вантаа приземлился самолет американской армии. Об этом пишет газета Ilta-lehti.
Как отмечается, на борту авиасудна видна надпись "AMC — Air Mobility Command". По данным газеты, силы AMC подчиняются ВВС США, отвечают за транспортировку войск и флотов и решают организационные вопросы, в том числе и координацию воздушного движения других самолетов.
В распоряжении издания оказалось видео, на котором видно, как из самолета выгружают контейнеры. Для их транспортировки прибыли шесть грузовиков. В МИД Финляндии и аэропорту комментарий по поводу данной информации не предоставили.
Ранее сообщалось, что в Финляндии из-за встречи Путина и Трампа задумались о внутреннем погранконтроле.
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Комментарии  Ещё 7 источников 
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