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Сербия встала в очередь за «Фаворитом»
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Сербия прислала официальную заявку на покупку ЗРК С-300 у России 

ТК «Звезда» 5 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Сербия прислала России официальную заявку на поставку ЗРК С-300. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.
В сообщении говорится, что от Сербии поступила официальная заявка на поставку в 2021 году полкового комплекта С-300ПМУ-2 в составе командного пункта полка и двух дивизионов.
В нем также подчеркнуто, что запрос находится на рассмотрении, однако «с учетом дружественных отношений между странами, нет никаких сомнений, что запрос будет удовлетворен».
С-300 «Фаворит» — семейство зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), созданных для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника.
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