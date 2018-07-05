Сербия встала в очередь за «Фаворитом»

Сербия прислала официальную заявку на покупку ЗРК С-300 у России

Сербия прислала России официальную заявку на поставку ЗРК С-300. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

В сообщении говорится, что от Сербии поступила официальная заявка на поставку в 2021 году полкового комплекта С-300ПМУ-2 в составе командного пункта полка и двух дивизионов.

В нем также подчеркнуто, что запрос находится на рассмотрении, однако «с учетом дружественных отношений между странами, нет никаких сомнений, что запрос будет удовлетворен».

С-300 «Фаворит» — семейство зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), созданных для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника.