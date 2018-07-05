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В России рассказали о боевом опыте Су-57
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В России рассказали о боевом опыте Су-57 

Lenta.ru 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
Российские перспективные многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 получили боевой опыт в ходе антитеррористической операции в Сирии, заявил РИА Новости член экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности Владимир Гутенев.
«Пребывание четырех наших самолетов Су-57 в Сирии наверняка позволило получить дополнительную информацию о способностях этой машины обнаруживать (с помощью бортового радиоэлектронного оборудования — прим. «Ленты.ру») F-22 и F-35 американские, которые пребывают на том же театре военных действий», — сказал он.
В феврале 2018 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что два Су-57 в течение двух суток выполняли программу испытаний в Сирии.
В июле 2018 года Гутенев заявил, что Су-57 будет стоить в 2,5 раза дешевле F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
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