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Российская армия попала в пятерку сильнейших
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Американские СМИ включили российскую армию в ТОП-5 сильнейших в мире 

ТК «Звезда» 5 июля 2018
Фото: МО РФ
К 2030 году, по мнению издания, вооруженные силы России станут еще более грозным соперником.
Российская армия станет одной из лучших в мире к 2030 году. Об этом сообщило издание National Interest.
Автор статьи подчеркивает то, что позитивные изменения в экономике страны позволили увеличить вливания в развитие и модернизацию вооруженных сил. За счет этого Россия смогла выиграть Чеченскую войну и справилась с грузинской агрессией в Южной Осетии. Уже сейчас, по мнению автора статьи, российская армия играет главную роль в отношениях Москвы с ближним зарубежьем.
К 2030 году армия России окончательно завершит свою модернизацию, и будет одной из самых грозных сил в мире. Сейчас же потенциальные противники могут оценить успешные действия элитных подразделений российской армии в так называемых «гибридных операциях».
Помимо России, в ТОП National Interest попали армии Индии, Франции, США и Китая.
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