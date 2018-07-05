Российская армия попала в пятерку сильнейших

Американские СМИ включили российскую армию в ТОП-5 сильнейших в мире

К 2030 году, по мнению издания, вооруженные силы России станут еще более грозным соперником.

Российская армия станет одной из лучших в мире к 2030 году. Об этом сообщило издание National Interest.

Автор статьи подчеркивает то, что позитивные изменения в экономике страны позволили увеличить вливания в развитие и модернизацию вооруженных сил. За счет этого Россия смогла выиграть Чеченскую войну и справилась с грузинской агрессией в Южной Осетии . Уже сейчас, по мнению автора статьи, российская армия играет главную роль в отношениях Москвы с ближним зарубежьем.

К 2030 году армия России окончательно завершит свою модернизацию, и будет одной из самых грозных сил в мире. Сейчас же потенциальные противники могут оценить успешные действия элитных подразделений российской армии в так называемых «гибридных операциях».