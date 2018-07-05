Китай создает палубный истребитель

СМИ узнали о разработке в Китае нового палубного истребителя

Китай разрабатывает новый палубный истребитель, чтобы заменить используемый в настоящее время истребитель J-15 после серии технических неисправностей и крушений машины, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на военные источники и экспертов.

J-15 — палубный истребитель, разработанный Shenyang Aircraft Corporation на базе прототипа Ce-33 c модернизированным китайским радаром и вооружением.

Как пишет издание, необходимость в разработке нового истребителя для Китая стала еще более насущной после серии "непростительных технических сбоев" с J-15, в результате которых один из лучших пилотов НОАК погиб и один был ранен. По информации двух военных источников, произошло по меньшей мере четыре крушения с участием J-15, несмотря на то, что огласке предавались только два случая.

"J-15 — проблематичный самолет. Его нестабильная система контроля полета была главным фактором двух случаев крушения два года назад", — сообщил один из источников.

В апреле 2016 года 29-летний пилот Чжан Чао погиб после того, как попытался спасти машину, чья система контроля полета вышла из строя во время учебной высадки на палубу авианосца. Спустя три недели его коллега, Цао Сяньцзянь получил серьезные травмы, пытаясь решить ту же проблему, возникшую во время полета на J-15. По словам источника, после инцидентов на три месяца были прекращены все полеты на J-15. Авиационные эксперты сначала отказывались признавать, что причиной крушения были технические проблемы J-15, и лишь после повторения проблемы со втором пилотом, согласились с этим выводом.

Генерал-лейтенант Чжан Хунхэ, заместитель командующего ВМС НОАК заявил изданию, что "новый палубный истребитель уже разрабатывается для замены J-15". По мнению военного эксперта Ли Цзе, в качестве модели для замены J-15 может использоваться истребитель с малым уровнем демаскирующих признаков нового поколения FC-31 который совершил свой первый полет в 2012 году. Он меньше и легче J-15.

Как отмечают источники, многие истребители, произведенные в Китае, имели проблемы с двигателями, дизайном и модификациями. Однако вместо того, чтобы проводить больше тестовых полетов, пилотов заставляли летать на военных машинах, несмотря на наличие технических сбоев.

"Хотя пилотов учат катапультироваться в случае технической неисправности, им также сказано, что их долг также сохранить "ценную военную машину", которая является государственной собственностью", — отмечает один из источников.

По его словам, этот подход необходимо изменить, потому что жизнь человека — бесценна. Воздушное судно можно построить заново, а жизнь пилота вернуть невозможно.