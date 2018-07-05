Су-57 научили пеленговать «невидимки»

Стало известно об одной из основных задач Су-57 в Сирии

Российские истребители пятого поколения Су-57 получили в Сирии реальный опыт по обнаружению в воздухе американских стелс-самолетов F-22 и F-35. Причем пеленгация "невидимок" производилась с помощью бортовых радаров российского самолета.

"Пребывание четырех наших самолетов Су-57 в Сирии наверняка позволило получить дополнительную информацию о способностях этой машины обнаруживать F-22 и F-35 американские, которые пребывают на том же театре военных действий", — заявил РИА Новости член экспертного совета Госдумы РФ по авиационной промышленности Владимир Гутенев.

Напомним, что в феврале министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что пара истребителей Су-57 на протяжении двух суток выполняла специальную программу испытаний в Сирии. В данной связи необходимо упомянуть, что зарубежные военные эксперты уверены — новейший российский истребитель получит 14 различных типов вооружения, в том числе ракеты "воздух-воздух" большой и сверхбольшой дальности.

Истребители Су-57 оснащаются ракетами "воздух-воздух", способными поражать цель на расстоянии в 200 километров. Главное при этом — беспрецедентная точность наведения. Кроме того, в Сирии дебютировала ракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия Х-59МК2, способная самостоятельно наводиться на цель по принципу "выстрелил и забыл".

Известно также, что Су-57 может использовать противорадиолокационные ракеты Х-58, а также различные модификации высокоточной ракеты "воздух-поверхность" Х-38. Ее главное преимущество — скорость в 2,2 Маха, что заметно больше, чем у крылатых ракет, стоящих на вооружении в армиях западных стран.