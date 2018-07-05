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Армией России начнут управлять автоматизированно
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СМИ: В армии России появится автоматизированная система управления войсками 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Министерство обороны России начинает формирование автоматизированной системы управления войсками «Акация-М», которая сможет получать сведения и отдавать приказы в режиме реального времени.
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на оборонное ведомство.
Отмечается, что на закупку системы было выделено более 21 млрд рублей, а сама «Акация» появится в каждой общевойсковой армии до конца 2019 года.
Как подчёркивает издание, система отличается высокой мобильностью, а комплексы состоят из штабных машин со специальной аппаратурой, при этом «Акация-М» работает в онлайн-режиме.
С помощью технологии помощью командующий армией и его штаб получают оперативную информацию о боевой обстановке, в частности о состоянии войск и действиях противника, также командующий получает возможность напрямую отдавать приказы подчиненным войскам.
Ранее сообщалось, что Минобороны ожидает получения первой партии самолётов Су-57 в 2019 году.
RT на русском: последние новости
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