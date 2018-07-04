«Задачу выполнили»: в РФ вернулись Су-25

«Задачу выполнили»: в Краснодарский край из Сирии вернулись шесть штурмовиков Су-25

Шесть штурмовиков Су-25 вернулись в пункты постоянной дислокации в Краснодарском крае после успешного выполнения задач по борьбе с терроризмом в Сирии . Прибывшие лётчики штурмовой авиации представлены к государственным и ведомственным наградам. В Минобороны напомнили, что в рамках операции по планомерному выводу контингента из САР в Россию продолжают возвращаться авиационная техника, экипажи и лётно-технический состав. Приказ о выводе российской группировки войск из Сирии отдал Владимир Путин 11 декабря 2017 года в связи с успехами в борьбе с боевиками «Исламского государства»*.

В среду, 4 июля, шесть штурмовиков Су-25 вернулись в Россию после успешного выполнения специальных задач по борьбе с международным терроризмом в Сирии. Самолёты приземлились на одном из военных аэродромов Краснодарского края. Торжественные мероприятия сопровождались выступлением военного оркестра, поздравительными речами и вручением цветов лётчикам.

«Из Сирийской Арабской Республики после длительной командировки вернулись военнослужащие нашей легендарной 4-й Краснознамённой армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Экипажи с честью и доблестью выполнили важнейшую и ответственную задачу по освобождению дружественной нам страны от международных террористов», — заявил командующий объединением ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Он отметил, что военные лётчики следили за воздушной обстановкой в зонах деэскалации, в течение нескольких месяцев ежедневно совершая вылеты, в том числе в ночное время. По словам Севостьянова, прибывшие лётчики штурмовой авиации представлены к государственным и ведомственным наградам.

«Весь мир внимательно следил за действиями наших военных. За вас переживали боевые товарищи, родные и близкие. Вы вернулись победителями», — подчеркнул представитель Минобороны.

В военном ведомстве напомнили, что ранее в пункты постоянной дислокации с сирийской авиабазы Хмеймим вернулись 27 самолётов и вертолётов, специалисты лётно-технического состава, медицинский отряд специального назначения и военнослужащие военной полиции.

Отметим, что в конце июня в рамках продолжения операции по постепенному выводу российского ограниченного контингента из САР вернулись два боевых вертолёта Ка-52 и их экипажи. Авиационная техника была подготовлена для перевозки и загружена в тяжёлый военно-транспортный самолёт Ан-124 «Руслан» на аэродроме Хмеймим в воскресенье, 24 июня.

Приказ о выводе войск РФ

11 декабря 2017 года президент России Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии отдал приказ о выводе большей части российской группировки войск из страны. Это решение было обусловлено выполнением поставленных задач. Российская военная операция против террористической группировки «Исламское государство» в САР началась 30 сентября 2015 года после официального запроса от президента арабской республики Башара Асада

Как отметил министр обороны России Сергей Шойгу , с начала выполнения военных задач было уничтожено более 54 тыс. террористов. При этом до того, как российские силы начали операцию против боевиков, численность группировки ИГ составляла до 60 тыс. человек, а экстремисты в общей сложности контролировали более 70% территории Сирии.

«Действительно, угроза терроризма в целом ещё очень высока. Но то, что мы нанесли поражение в Сирии одной из главных группировок ИГИЛ, чрезвычайно важно и для Сирии, и для России, и для всего мира», — заявлял Путин.

Добавим, что даже в Вашингтоне признали победу Москвы при проведении военной операции в Сирии. В официальном журнале американских вооружённых сил Military Review подчеркнули, что России удалось «переломить монополию женевского процесса», а также «дипломатическое лидерство США ». В частности, отмечено успешное налаживание отношений со многими игроками в регионе.

Работа Центра по примирению сторон

Между тем в Сирии продолжают работу российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС), а также два пункта базирования военных — в Тартусе и Хмеймиме.

Так, при поддержке ЦПВС в САР не останавливается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам. Сообщается, что на большей части Сирии созданы условия для возвращения вынужденных переселенцев. В частности, в населённые пункты Восточной Гуты вернулись свыше 71 тыс. человек, а в провинцию Хомс — более 106 тыс. человек.

«Нормализуется обстановка в провинциях Хама и Хомс, идёт процесс возвращения к мирной жизни», — отмечается в пресс-релизе Минобороны от 30 июня.

Кроме того, была проведена оценка состояния зданий школ в сирийских населённых пунктах Ялда и Бейт-Сахам. Представители ЦПВС спланировали первоочередные мероприятия по их восстановлению и ремонту с использованием строительных материалов, поступивших по линии гуманитарной помощи.

При этом в Алеппо в ходе заседания комитета национального примирения была уточнена обстановка в Идлибской зоне деэскалации. Участники встречи, среди которых были представители ЦПВС, обсудили вопросы возвращения беженцев и уточнили мероприятия по восстановлению разрушенной инфраструктуры.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.