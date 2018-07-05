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Россиянам предложили новый гладкоствол
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Продажи нового гладкоствольного ружья стартовали в России 

Российская Газета 5 июля 2018
Фото: Российская Газета
Концерн "Калашников", который входит в Госкорпорацию Ростех, объявил о начале продажи нового гладкоствольного самозарядного ружья TG1. Как сообщили в пресс-службе Госкорпорации, ружье можно использовать как для учебной, так и для практической стрельбы, применять при охране правопорядка.
TG1 имеет калибр 12 миллиметров, гладкоствольное ружье создано на базе МР-155. У ружья современная газоотводная автоматика с хромированным патронником и каналом ствола. На ствольной коробке установлена планка Пикатинни. Именно на нее и крепится съемная рукоятка для переноски. Приклад и цевье выполнены из ударопрочного пластика.
Длина ружья — 1040 миллиметров, из которых ствол — 510 миллиметров. Вес TG1 с пустым магазином — порядка 3,5 килограмма, вместимость магазина — пять патронов.
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