ВСУ провели учения на побережье Азовского моря

Вооружённые силы Украины провели учения с использованием танков и БМП у побережья Азовского моря.
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Операции объединённых сил.
Отмечается, что в месте отвода тяжелого вооружения и техники экипажи танков Т-64Б и БМП-1 выполняли задания по стрельбе по условному противнику и тактике ведения боя.
По легенде учений условный противник пытался осуществить высадку десанта на участок побережья Азовского моря.
Ранее министр обороны Украины Степан Полторак в своём поздравлении по случаю дня украинских ВМС рассказал о скором проведении совместных военно-морских учений с США Sea Breeze 2018.