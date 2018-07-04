ВСУ провели учения на побережье Азовского моря

ВСУ провели танковые учения на побережье Азовского моря

Вооружённые силы Украины провели учения с использованием танков и БМП у побережья Азовского моря.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Операции объединённых сил.

Отмечается, что в месте отвода тяжелого вооружения и техники экипажи танков Т-64Б и БМП-1 выполняли задания по стрельбе по условному противнику и тактике ведения боя.

По легенде учений условный противник пытался осуществить высадку десанта на участок побережья Азовского моря.