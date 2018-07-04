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ВСУ провели учения на побережье Азовского моря
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ВСУ провели танковые учения на побережье Азовского моря 

RT на русском 4 июля 2018
Фото: Ministry of Defense of Ukraine
Вооружённые силы Украины провели учения с использованием танков и БМП у побережья Азовского моря.
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Операции объединённых сил.
Отмечается, что в месте отвода тяжелого вооружения и техники экипажи танков Т-64Б и БМП-1 выполняли задания по стрельбе по условному противнику и тактике ведения боя.
По легенде учений условный противник пытался осуществить высадку десанта на участок побережья Азовского моря.
Ранее министр обороны Украины Степан Полторак в своём поздравлении по случаю дня украинских ВМС рассказал о скором проведении совместных военно-морских учений с США Sea Breeze 2018.
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