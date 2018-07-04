В ВВО определили сильнейших понтонеров

По итогам конкурса «Открытая вода» лучшими стали военнослужащие понтонно-переправочного подразделения отдельного инженерного соединения округа с дислокацией в Хабаровском крае

В Хабаровском крае завершился окружной этап конкурса профессионального мастерства понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода».

За победу боролись семь команд от инженерных подразделений общевойсковых объединений Восточного военного округа и воинских частей окружного подчинения.

Условия проведения конкурса, его программа были максимально приближены к реальной боевой обстановке.

Участники состязаний перед выходом на береговую линию приняли бой с диверсионно-разведывательными группами условного противника, провели инженерную разведку местности на наличие минно-взрывных заграждений, после чего уничтожили различные взрывные устройства накладным зарядом.

Кроме того, специалисты инженерных войск, применив путепрокладчики БАТ-2, восстановили участки пути для обеспечения прохода техники с понтонно-мостовым парком ПМП, а также произвели засыпку противотанкового рва на время.

По прибытии понтонно-переправочной техники в заданный район военные инженеры выполнили нормативы по развертыванию паромной переправы и осуществили перевозку военной техники через водную преграду.

Также военнослужащие установили дымовую завесу для дезориентации условного противника и скрытной переброски техники и личного состава.

По итогам конкурса лучшими стали военнослужащие понтонно-переправочного подразделения отдельного инженерного соединения ВВО из Хабаровского края.