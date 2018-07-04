Ещё
В ВВО определили сильнейших понтонеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ВВО определили сильнейших понтонеров 

ТК «Звезда» 4 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
По итогам конкурса «Открытая вода» лучшими стали военнослужащие понтонно-переправочного подразделения отдельного инженерного соединения округа с дислокацией в Хабаровском крае.
В Хабаровском крае завершился окружной этап конкурса профессионального мастерства понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода».
За победу боролись семь команд от инженерных подразделений общевойсковых объединений Восточного военного округа и воинских частей окружного подчинения.
Условия проведения конкурса, его программа были максимально приближены к реальной боевой обстановке.
Участники состязаний перед выходом на береговую линию приняли бой с диверсионно-разведывательными группами условного противника, провели инженерную разведку местности на наличие минно-взрывных заграждений, после чего уничтожили различные взрывные устройства накладным зарядом.
Кроме того, специалисты инженерных войск, применив путепрокладчики БАТ-2, восстановили участки пути для обеспечения прохода техники с понтонно-мостовым парком ПМП, а также произвели засыпку противотанкового рва на время.
По прибытии понтонно-переправочной техники в заданный район военные инженеры выполнили нормативы по развертыванию паромной переправы и осуществили перевозку военной техники через водную преграду.
Также военнослужащие установили дымовую завесу для дезориентации условного противника и скрытной переброски техники и личного состава.
По итогам конкурса лучшими стали военнослужащие понтонно-переправочного подразделения отдельного инженерного соединения ВВО из Хабаровского края.
ТК «Звезда»: последние новости
«Иван Грен» прибыл в Кронштадт для участия в военно-морском параде Италия решила отказаться от закупок истребителей F-35 Названо мощнейшее оружие России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Посидим дома: почему россияне не едут за границу80
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа52
Россия может остаться без военного транспортника56
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение