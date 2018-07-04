Шесть Су-25 вернулись из Сирии

Шесть Су-25 вернулись с победой из Сирии

Штурмовики с военнослужащими приземлились в Краснодарском крае

На военный аэродром под Краснодаром прибыли шесть штурмовиков с военнослужащими, которые были в длительной командировке в Сирии . В Су-25 прилетели военные 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

«Экипажи с честью и доблестью выполнили важнейшую и ответственную задачу по освобождению дружественной нам страны от международных террористов», — цитирует РИА Новости командующего объединением ВВС и ПВО ЮВО Виктора Севостьянова.

Прибывшие военные лётчики совершали вылеты и днём, и ночью, наблюдая за обстановкой в зоне эскалации, добавил командующий.

«За вас переживали боевые товарищи, родные и близкие. Вы вернулись победителями», — обратился он к военным.

Всех прибывших встречали под звуки оркестра, им вручили цветы. Те, кто участвовал в операции, представлены к высоким наградам.

Всего, согласно данным Минобороны, с сирийской авиабазы Хмеймим вернулись 27 самолётов и вертолётов.