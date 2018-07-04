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В Йемене появился подземный ракетный комплекс
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В Йемене появился подземный ракетный комплекс 

Российская Газета 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
Йеменские хуситы продемонстрировали применение ракеты комплекса Badr-1 из подземного укрытия.
На видеокадрах, размещенных в Сети, виден участок в пустынной местности. Затем был продемонстрирован подъем на поверхность ранее хорошо замаскированной пусковой установки.
Обращает на себя внимание тот факт, что данная операция осуществляется не плавно, а рывками. Несмотря на это, подготовка к боевому применению осуществляется в предельно сжатые сроки. Съемка процесса идет с двух точек — вблизи и на некотором расстоянии.
Когда пусковой контейнер поднимается на необходимый угол, происходит старт. При этом вновь работают сразу несколько видеокамер. Ракета уходит в небо, оставляя плотный дымовой след. Затем, как и ожидается, показывают возращение пусковой установки в подземное укрытие.
Пока неизвестно, когда и по какой цели был нанесен этот ракетный удар, и каковы были его результаты.
Ранее хуситы демонстрировали самоходный вариант данного комплекса на шасси автомобиля повышенной проходимости "Урал-4320". Как сообщалось, Badr-1 самостоятельно был разработан и изготавливается на территории Йемена, находящейся под контролем повстанцев-хуситов. Технических подробностей практически нет, однако, как считают российские специалисты, речь идет о твердотопливной неуправляемой ракете, способной поражать цели на расстоянии в несколько десятков километров. Создание же подземных пусковых установок серьезно усложнит обнаружение и уничтожение этих комплексов.
Данными ракетными системами обстреливались военные и промышленные объекты на территории Саудовской Аравии.
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