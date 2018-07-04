В Йемене появился подземный ракетный комплекс

Йеменские хуситы продемонстрировали применение ракеты комплекса Badr-1 из подземного укрытия.

У йеменских хуситов появился подземный ракетный комплекс. Источник: Yemen Observer pic.twitter.com/6GTloNWTpm— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 4 июля 2018 г.

На видеокадрах, размещенных в Сети, виден участок в пустынной местности. Затем был продемонстрирован подъем на поверхность ранее хорошо замаскированной пусковой установки.

Обращает на себя внимание тот факт, что данная операция осуществляется не плавно, а рывками. Несмотря на это, подготовка к боевому применению осуществляется в предельно сжатые сроки. Съемка процесса идет с двух точек — вблизи и на некотором расстоянии.

Еще одно видео с йеменским подземным комплексом Badr-1. pic.twitter.com/dyfgfXp0EO— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 4 июля 2018 г. Когда пусковой контейнер поднимается на необходимый угол, происходит старт. При этом вновь работают сразу несколько видеокамер. Ракета уходит в небо, оставляя плотный дымовой след. Затем, как и ожидается, показывают возращение пусковой установки в подземное укрытие.

Пока неизвестно, когда и по какой цели был нанесен этот ракетный удар, и каковы были его результаты.

In photos. pic.twitter.com/pfIrwhnjby— Yemen Observer (@YemeniObserv) 3 июля 2018 г. Ранее хуситы демонстрировали самоходный вариант данного комплекса на шасси автомобиля повышенной проходимости "Урал-4320". Как сообщалось, Badr-1 самостоятельно был разработан и изготавливается на территории Йемена , находящейся под контролем повстанцев-хуситов. Технических подробностей практически нет, однако, как считают российские специалисты, речь идет о твердотопливной неуправляемой ракете, способной поражать цели на расстоянии в несколько десятков километров. Создание же подземных пусковых установок серьезно усложнит обнаружение и уничтожение этих комплексов.