Британия потеряла второй самолет в Ираке

Королевские ВВС Великобритании списали военно-транспортный самолет C-130J Hercules, получивший сильные повреждения при посадке на аэродром в Эрбиле на севере Ирака

В августе 2017 года самолет с бортовым номером ZH873 из состава 47-й эскадрильи, доставлявший в Ирак из Сирии группу британского спецназа, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто на борту не пострадал, но самолет получил серьезные повреждения. Пресса Соединенного Королевства не упоминала об происшествии, не комментируют его и и Министерстве обороны Великобритании, пишет Jane's Defence Weekly со ссылкой на высокопоставленные военный источник.

Сделанные в мае 2018 года спутниковые снимки показали, что самолет по-прежнему находится в Эрбиле, лишившись двигателей и штанги дозаправки топливом.

В 2007 году Королевские ВВС потеряли в Ираке еще один Hercules — во время посадки на полевой аэродром в провинции Майсан повстанцы взорвали фугас. Самолет получил сильные повреждения и был уничтожен британскими военными в силу невозможности эвакуации.