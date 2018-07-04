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Британия потеряла второй самолет в Ираке
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Британия потеряла второй самолет в Ираке 

Российская Газета 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
Королевские ВВС Великобритании списали военно-транспортный самолет C-130J Hercules, получивший сильные повреждения при посадке на аэродром в Эрбиле на севере Ирака.
В августе 2017 года самолет с бортовым номером ZH873 из состава 47-й эскадрильи, доставлявший в Ирак из Сирии группу британского спецназа, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто на борту не пострадал, но самолет получил серьезные повреждения. Пресса Соединенного Королевства не упоминала об происшествии, не комментируют его и и Министерстве обороны Великобритании, пишет Jane's Defence Weekly со ссылкой на высокопоставленные военный источник.
Сделанные в мае 2018 года спутниковые снимки показали, что самолет по-прежнему находится в Эрбиле, лишившись двигателей и штанги дозаправки топливом.
В 2007 году Королевские ВВС потеряли в Ираке еще один Hercules — во время посадки на полевой аэродром в провинции Майсан повстанцы взорвали фугас. Самолет получил сильные повреждения и был уничтожен британскими военными в силу невозможности эвакуации.
Lockheed Martin C-130 Hercules — американский турбовинтовой самолет средней и большой дальности, основной военно-транспортный самолет НАТО. Великобритания стала первым иностранным заказчиком новейшей модификации С-130J, приобретя в 1994 года 25 самолетов. 10 из них списаны и проданы другим государствам, два потеряны, 13 продолжают эксплуатироваться.
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