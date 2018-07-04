Ещё
Названо мощнейшее оружие России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названо мощнейшее оружие России 

РИА Новости 6 часов назад
Россия располагает шестью видами оружия, на которые западным странам нечем ответить, заявил вице-премьер Юрий Борисов в беседе с изданием "Военно-промышленный курьер".
По словам чиновника, самыми сильными из российских вооружений являются комплекс "Сармат", комплекс фронтовой авиации ПАК ФА, танк Т-14 на платформе "Армата", зенитная ракетная система С-500, противоспутниковый комплекс "Нудоль" и комплекс радиоэлектронного подавления связи "Тирада-2С".
Борисов добавил, что российские войска уже оснащаются мощнейшим оружием. Планируется, что армия полностью вооружится новейшей техникой в 2027 году.
Первого марта в послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о новых видах вооружений. Так, президент сообщил о разработке гиперзвукового оружия — системы "Авангард", способной летать в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз. Кроме того, глава государства рассказал о ракетном комплексе "Сармат, авиационном ракетном комплексе "Кинжал". Также Путин упомянул крылатую ракету с ядерной энергоустановкой, атомный подводный беспилотник и комплекс лазерного оружия.
Последние новости
Трамп сдаст все: два взгляда на встречу в Хельсинки Внешняя политика на коленке: вновь потерять Индию — это надо уметь Катастрофа над заливом: зачем США сбили иранский пассажирский лайнер
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван срок запуска второго мегамоста в РФ
Новое отравление в Солсбери: двое в критическом состоянии246
Кризис 1998 года может повториться57
Жители российского города массово избавляются от квартир156
Коллапс на рынке: еще один туроператор остановил работу99
Видео
01:12
Путин повысил госпошлины на загранпаспорт и права
Личный счет Рынки
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
00:33
Смартфон «заткнул» британского министра обороны
В мире Европа
01:52
Коллапс на рынке: еще один туроператор остановил работу
Компании Личный счет
02:07
В краснодарском ТЦ произошел крупный пожар
Пожары Происшествия
04:43
Сына Тины Тернер нашли мертвым
Шоу-бизнес Другое
02:22
«Где спит Ленин?»: о чем спрашивают болельщики
Новости Москвы
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
04:34
Назван срок запуска второго мегамоста в РФ
Экономика Недвижимость
04:01
«Они не светятся»: чернобыльский волк дошел до России
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение