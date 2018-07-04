Названо мощнейшее оружие России

Россия располагает шестью видами оружия, на которые западным странам нечем ответить, заявил вице-премьер Юрий Борисов в беседе с изданием "Военно-промышленный курьер".

По словам чиновника, самыми сильными из российских вооружений являются комплекс "Сармат", комплекс фронтовой авиации ПАК ФА, танк Т-14 на платформе "Армата", зенитная ракетная система С-500, противоспутниковый комплекс "Нудоль" и комплекс радиоэлектронного подавления связи "Тирада-2С".

Борисов добавил, что российские войска уже оснащаются мощнейшим оружием. Планируется, что армия полностью вооружится новейшей техникой в 2027 году.