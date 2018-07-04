Минобороны откроет собственную книгу рекордов

У российских военных появилась своя «Книга рекордов»

На официальном сайте Минобороны России заработал уникальный информационный ресурс "Книга рекордов Вооруженных сил РФ". Там содержатся сведения о выдающихся достижениях военнослужащих, спортсменов-армейцев, курсантов, военных ученых и строителей. Всего собрано 164 рекорда.

— Вооруженным силам есть чем гордиться. У нас серьезные достижения в области разминирования, особенно на Кавказе, в Сирийской Арабской Республике, где разминируют до полутора тысяч взрывоопасных предметов в день. Есть достижения по глубоководным погружениям и времени нахождения на них, по продолжительности автономных плаваний подводников, — отметил министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу.

А раз есть рекорды, то должен быть и соответствующий сборник достижений. В перспективе новый информационный ресурс должен стать энциклопедией российской армии.

Сейчас "Книга рекордов" состоит из 13 разделов, касающихся родов войск и событий, например, "Армейские международные игры". В них пока собрано 164 рекорда. К примеру, можно узнать, что самым массовым танком является не прославленный в Великую Отечественную войну Т-34, а танк Т-54.

"С учетом модификаций (в том числе и иностранных) в период с 1945 по 1979 год с заводских конвейеров сошло 100 тысяч танковых единиц линейки Т-54", — говорится в энциклопедии.

Особо следует сказать о невероятной посадке тяжелого транспортного самолета Ан-124 "Руслан" на ледовый аэродром в Заполярье в 1996 году. Как отмечается в онлайн-сборнике рекордов российской армии, покрытие ледовой полосы, обустроенной вдоль русла реки Тенкели, представляло собой композит льда и гравия. За шесть рейсов было вывезено 602 тонны руды и доставлено 462 тонны продовольствия. Подчеркнем, что никто в мире на самолетах такого класса подобных полетов не производил.

Книга рекордов будет постоянно обновляться. Для этого необходимо отправить соответствующую заявку в командование военного округа, подробно описав достижение или рекорд. После чего комиссия из профильных специалистов официально зарегистрирует достижение. Обновляться Книга рекордов будет один раз в год — в сентябре.