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Президент Грузии захотел поскорее в НАТО
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Президент Грузии очень хочет в НАТО 

News.ru 6 июля 2018
Фото: Reuters
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили станет участником двух встреч саммита НАТО в Брюсселе вместе с главами государств стран альянса. Мероприятие пройдёт в Брюсселе 11-12 июля.
«Мы ждем, что в результате этих встреч, а также намеченных двусторонних встреч в рамках саммита, признания существенного прогресса Грузии на пути ее вступления в НАТО», — объявил он журналистам по окончании заседания Совета нацбезопасности.
Он также выразил уверенность в том, что в главном коммюнике саммита непременно будет сказано о Грузии, но что конкретно, не уточнил.
Официальный представитель Белого дома Хоган Гидли в преддверии саммита поделилась с общественностью надеждой американского лидера Дональда Трампа. По её словам, на саммите он объявит, что США больше не будут «свиньей-копилкой для всего мира».
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Комментарии9  Ещё 40 источников 
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