Президент Грузии захотел поскорее в НАТО

Президент Грузии очень хочет в НАТО

«Мы ждем, что в результате этих встреч, а также намеченных двусторонних встреч в рамках саммита, признания существенного прогресса Грузии на пути ее вступления в НАТО», — объявил он журналистам по окончании заседания Совета нацбезопасности.

Он также выразил уверенность в том, что в главном коммюнике саммита непременно будет сказано о Грузии, но что конкретно, не уточнил.