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Россия проверит военную авиабазу в Белоруссии
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Российская делегация проинспектирует военную авиабазу в Белоруссии 

РИА Новости 3 июля 2018
Фото: РИА Новости
Российская делегация в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности посетит авиабазу и воинское формирование в Белоруссии, сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
"В период с 4 по 6 июля 2018 года в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести посещение авиабазы и воинского формирования на территории Республики Беларусь", — рассказал Рыжков.
По его словам, подобное посещение проводится для наблюдения за деятельностью этого военного объекта. Кроме того, в ходе проверки российские инспекторы осмотрят основные системы вооружений и военной техники.
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