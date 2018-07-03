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Британский военный скончался в Эстонии
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Британский военный скончался в Эстонии 

Российская Газета 3 июля 2018
Фото: Reuters
Рядовой Вооруженных сил Великобритании Рис Миллер скончался в Эстонии. Об этом проинформировали представители ведомства в официальном аккаунте в Twitter.
В сообщении отмечается, что смерть военнослужащего наступила от повреждений, не связанных с выполнением профессиональных обязанностей.
Обстоятельства ранения не раскрываются. Как уточнил порталу Delfi пресс-секретарь британского контингента в Эстонии Джон Льенс, точную причину смерти установит вскрытие, после чего она и будет названа.
Между тем руководитель пресс-службы Сил обороны Эстонии, майор Арво Йыэсалу подтвердил факт трагедии, но о подробностях рассказывать не стал, сославшись на соответствующую договоренность между ведомствами.
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