Британский военный скончался в Эстонии

The Yorkshire Regiment is sad to announce the death of Private Reece Miller, a stalwart member of #1YORKS and a veteran of the Afghan conflict, who has died as a result of Non Battle Injury sustained whilst on duty in Estonia. Our thoughts are with his wife and family. #FFTB pic.twitter.com/OE3ylFbdJT— Yorkshire Regiment (@YORKS_REGT) 3 июля 2018 г. Рядовой Вооруженных сил Великобритании Рис Миллер скончался в Эстонии . Об этом проинформировали представители ведомства в официальном аккаунте в Twitter.

В сообщении отмечается, что смерть военнослужащего наступила от повреждений, не связанных с выполнением профессиональных обязанностей.

Обстоятельства ранения не раскрываются. Как уточнил порталу Delfi пресс-секретарь британского контингента в Эстонии Джон Льенс, точную причину смерти установит вскрытие, после чего она и будет названа.

Между тем руководитель пресс-службы Сил обороны Эстонии, майор Арво Йыэсалу подтвердил факт трагедии, но о подробностях рассказывать не стал, сославшись на соответствующую договоренность между ведомствами.