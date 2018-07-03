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Вертолет ВСУ пролетел над головами отдыхающих
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Лопасти ужаса: вертолет ВСУ едва не задел отдыхающих на мариупольском пляже 

ТК «Звезда» 3 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Вертолет, пролетевший прямо над головами посетителей пляжа, практически сильно испугал их.
Украинские военнослужащие нашли своеобразное место, чтобы отточить свои навыки пилотирования. Как оказалось, пляж с отдыхающими на нем мирными жителями Мариуполя, пришелся как нельзя кстати.
Видео полета опубликовано в социальной сети VK. На кадрах запечатлено, как вертолет пролетает максимально низко над поверхностью воды, едва не задевая плавающих людей. Пролетев прямо над их головами вдоль воды, вертолет зашел на вираж и удалился прочь, сдувая лежаки отдыхающих.
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