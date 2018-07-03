Пентагон запустит новейшую систему кибероружия

Система, управляемая созданным по распоряжению Дональда Трампа Cyber Command (киберкомандованием американского министерства обороны ), представляет платформу, с помощью которой американские кибервойска получат доступ к наступательным и защитным инструментам, сообщает The Daily Mail.

Получившая название United Platform ("Объединенная платформа"), она станет неотъемлемой частью всех онлайн-операций, проводимых под эгидой Пентагона и будет способна обеспечить защиту американской военной техники, начиная от самолетов ВВС США до авианосцев ВМС.

Подробности о том, что предоставляет из себя новая программа, пока не разглашаются. Вместе с тем, представители минобороны США ранее говорили о том, что United Platform представляет из себя новейшую консолидированную систему для секретных онлайн-операций.

Объединенная платформа, вероятно, будет включать в себя объединение многих киберсистем Cyber Command в единую консолидированную программу. Сегодня в каждой из служб киберкомандования используются свои системы, многие из которых не связаны друг с другом. Теперь они будут объединены и замкнуты в единую цепь.

Пентагон озвучил свое предложение оборонным компаниям около двух недель назад, и подписание контракта по запуску платформы на поток должно состояться в середине июля. За реализацию программы конкурируют такие "акулы" американского ВПК, как Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon и Booz Allen Hamilton.

Напомним, что президент США Дональд Трамп распорядился о создании единого киберкомандования в августе 2017 года. Операции в области кибервойны ранее проводились под эгидой Агентства национальной безопасности (АНБ), главного электронного разведывательного агентства Соединенных Штатов. Командный центр, названный US Cyber Command или Cybercom, полностью фокусируется на кибервойне. Он защищает Соединенные Штаты от враждебных онлайн-атак и помогает ее вооруженным силам преследовать свои собственные цели кибервойны.

По данным New York Times, Cybercom ранее размещал "имплантаты" в сетях радикальных исламистских группировок, которые позволяли экспертам следить за поведением группы и в конечном итоге подражать или изменять сообщения командиров, чтобы они невольно направляли бойцов в районы, которые оказываются уязвимы и могут "катастрофически" пострадать от ударов беспилотников или самолетов ВВС США.

Другой метод, который, вероятно, используется этим мощным подразделением, является распространенным типом кибератаки, известным как "отказ в обслуживании". Он подразумевает блокирование доступа пользователя к онлайн-сервису путем наводнения серверов трафиком, достаточным для сбоя системы.

Cyber Command в настоящее время проводит активную работу по найму сотен квалифицированных кибер-операторов, способных участвовать в защитных и наступательных операциях. Штаб-квартира кибер-командования находится в Форт-Мид, штат Мэриленд, и в конечном итоге будет состоять из почти 6200 сотрудников, разбитых на 133 подразделения. Судя по утечкам в масс-медиа, эти подразделения заработают на полную мощь к концу 2018-го финансового года. Согласно некоторым данным, вооруженные силы США в прошлом году инвестировали 7,4 миллиардов долларов в IT-технологии, способные революционизировать современную войну.

Американские военные чиновники ранее предупреждали Белый дом о том, что США могут либо возглавить грядущую кибер-революцию, либо "стать ее жертвой".