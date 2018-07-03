Строительство российского авианосца могут отложить

Строительство эсминца «Лидер» и авианосца могут отложить до 2035 года

Строительство перспективных надводных кораблей дальней морской зоны при недостатке финансирования могут отложить до 2035 года. Об этом говорится в проекте Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года Минпромторга РФ

"В части военного кораблестроения ожидается перенос сроков начала НИОКР [научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы] и серийных закупок по ряду перспективных кораблей и судов на период после 2025 года по причине существенного секвестирования бюджетных ассигнований на оборону, а также полный отказ от закупок ряда крупных надводных кораблей (перспективный эсминец, морской авианесущий комплекс, МАК) до 2035 года", — говорится в документе.

Исходя из степени благоприятности макроэкономических и отраслевых показателей, в Минпромторге рассматривают три сценария развития экономики в целом и судостроительной отрасли в частности: консервативный, инновационный и целевой.

"В консервативном сценарии замедление роста экономики негативно сказывается на развитии судостроительной отрасли. В силу снижения конкурентоспособности экономики, сохранения жесткой бюджетной политики, перехода к денежно-кредитной политике с положительной реальной ключевой ставкой в 2-3%, а также снижения цен на нефть до $40 за баррель в постоянных долларах 2017 года рост ВВП составит 0,2% в 2018-2020 годах, 1,8% в 2021-2025 годах с последующим замедлением до 1,0% в 2031-2035 годах", — поясняется в проекте документа.

Согласно инновационному сценарию, в части военного кораблестроения ожидается завершение в 2020-2022 годах строительства основных серий кораблей, заложенных до 2018 года, а также "интенсификация НИОКР и начало закупок головных и серийных перспективных образцов, в том числе крупных надводных кораблей дальней морской и океанской зоны действия после 2020 года". Цены на нефть при таком сценарии будут сохраняться на уровне около $60 за баррель.

Целевой (форсированный) сценарий, кроме этого, предполагает интенсивный рост объемов поставок кораблей и судов в рамках военно-технического сотрудничества. Рост цен на нефть при таком сценарии будет сохраняться примерно до $75 за баррель в постоянных долларах 2017 года.

Перспективные корабли

Ранее заместитель главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению Виктор Бурсук сообщил, что работы по строительству перспективного эсминца "Лидер" для ВМФ могут начаться в 2020 году.

В свою очередь, глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщал, что российские кораблестроители ведут проектирование перспективного авианосца в инициативном порядке, но контракта на него еще нет. Ранее источник ТАСС сообщал, что ОСК до конца 2018 года представит на рассмотрение в Министерство обороны РФ несколько доработанных аванпроектов нового отечественного авианосца. В случае положительного решения по одному из вариантов, опытно-конструкторские работы по кораблю могут начаться в 2019 году.

В настоящее время в боевом составе ВМФ России находится единственный неатомный средний авианосец "Адмирал Кузнецов" (по отечественной классификации — тяжелый авианесущий крейсер). Как заявляли ранее в ВМФ, российский флот рассчитывает получить перспективный авианосец с атомной энергетической установкой к концу 2030 года, водоизмещение нового авианосца должно составлять не менее 70 тыс. т.