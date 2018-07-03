США готовы обсуждать сохранение договора о РМСД 

США готовы обсуждать вопрос сохранения договора о ракетах средней и меньшей дальности; эта тема поднималась во вторник в ходе встречи российских сенаторов и американских парламентариев, сообщил РИА Новости участник встречи, член Совета Федерации Алексей Кондратьев.
"В ходе встречи нами была высказана озабоченность по поводу договора, мы отметили, что его сохранение необходимо как для соблюдения глобальной безопасности, так и дальнейшего соблюдения других международных договоров в этой сфере", — сказал он.
По словам Кондратьева, парламентарии США согласны обсуждать этот договор.
"Американская сторона согласилась с тем, что эта тема требует дальнейшего обсуждения", — отметил российский сенатор.