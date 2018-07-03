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В РФ создадут новую систему управления авиацией
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Новая система управления авиацией и ПВО создается в РФ 

ТК «Звезда» 3 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
В России создан опытный образец системы управления средствами авиации и ПВО, который позволит повысить их эффективность.
В рамках программы повышения эффективности управления силами и средствами авиации и ПВО НПО «Алмаз» создан опытный участок новой системы, говорится в годовом отчете предприятия.
«Основным направлением работ является проведние предварительных испытаний созданного опытного участка, корректировка ракетно-конструкторской документации, реализация замечаний и рекомендаций по результатам предварительных испытаний», — говорится в сообщении.
О сроках выполнения работ и об ее этапах работы не уточняется.
ПАО «НПО „Алмаз“ имени академика А. А. Расплетина занимающееся разработкой зенитных ракетных комплексов (ЗРК) и систем противовоздушной обороны (ПВО).
Военная доктрина сетецентричной войны ориентирована на повышение боевых возможностей перспективных формирований в современных войнах и вооруженных конфликтах за счет достижения инфокоммуникационного превосходства.
Участки военных действий и разные подразделения войск объединяются в единую сеть, получая информацию друг от друга. Таким образом, каждый самолет, танк или система ПВО может получать информацию и наоборот, быть „глазами“ всей армии.
В частности, на предприятии были разработаны С-25, С-75, С-125, С-200, С-300П, С-350, С-400. В данный момент ведутся работы по созданию С-500. из росси
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